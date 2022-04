11 от най-невероятните конспиративни теории

Хората обичат да вярват в конспирации - дори да има множество доказателства, оборващи подобни теории.

Според изследване на Калифорнийския университет в Бъркли, публикувано в списанието Open Mind през 2018 г., вярванията на хората по-скоро се подсилват от положителните или отрицателните реакции, които получават в отговор на мнение, задача или взаимодействие, отколкото от логика, разсъждения и научни данни.

Ето някои от най-странните конспиративни теории, описани от The Week и споделени от сайта Profit.bg.

Земята е куха

Снимка: shutterstock

Има разпространена конспиративна теория, според която Земята е куха и в нея дори може да живее древна цивилизация на напреднали същества. Тя е с корени от 17 век, когато Едмонд Халей - открил кометата, кръстена на него, след наблюдения на магнитното поле стигнал до извода, че наблюдаваните аномалии могат да бъдат обяснени само с това, че Земята се състои от две сфери - външна твърда и вътрешна куха, като всяка от тях има своя магнитна ос.

Халей вярвал, че входовете към подземния свят са разпръснати по цялата повърхност, включително около двата полюса, а феноменът Северно сияние е плод на въртенето на тези сфери. Но подобни вярвания се появяват във фолклора на различни народи по света.

За разлика от християните, будистите в Централна Азия вярват, че под земята се намира прекрасна страна - Агартха или Агарта. Хората там са красиви и доста по-мъдри от нас, управлявани от цар, умеещ да чете човешките души. В продължение на хилядолетия тибетските учени са казвали, че те са в контакт с царя на подземното царство, който е и върховен владетел на цялата планета.

Те говорят и пишат за тунел, свързващ Тибет с вътрешния свят (който те охраняват), и отбелязват, че има много други входове, разпръснати по цялата Земя, например под великите пирамиди на Египет и Южна Америка. От 1818 г. американецът Джон Клийвс Симс страстно отстоявал тази теория. По думите му във вътрешността на нашата планета се намира подземен свят, осветен от малко слънце, там има планини, гори и езера.

Симс организирал национална кампания за събиране на средства, необходими за експедиция в Арктика за търсенето на вход към подземния свят. Той дори се обърнал към Американския конгрес с намерението да получи помощ от правителството. Но починал преди да бъдат заделени средства.

Експедиция на Северния полюс е организирана през 1838 г. Правителството искало да изследва района, тъй като това била още незавоювана от света територия, както и Южният полюс. Експедицията под ръководството на Чарлз Уилкс продължила 4 г., били изследвала обширни територии от Арктика, но не били открити входове под земята.

През ХХ век също имало желаещи да получат достъп до този тайнствен свят под земната кора. Някои от нацистките лидери, любители на древните митове и окултисти в Германия, проявили особен интерес към тази теория. Адолф Хитлер също вярвал в нея - че това е място само за арийците.

5G причинява коронавирус

Снимка: shutterstock

Слуховете, че 5G мобилната технология е свързана с епидемията от коронавирус бяха опровергани от учени, правителства и телевизионни оператори. Министърът на кабинета на Великобритания Майкъл Гоув заяви, че това е "опасна глупост", съобщи The Independent, а BBC пише, че учените са нарекли слуховете биологично невъзможни.

Д-р Саймън Кларк, доцент по клетъчна микробиология в Университета в Рединг, казва: "Идеята, че 5G намалява имунната ви система, не издържа на проверка". Адам Фин, професор по педиатрия в Университета в Бристол, добави: "Вирусите и електромагнитните вълни, които карат мобилните телефони и интернет връзките да работят, са различни неща. Различни като тебешир и сирене".

В един от източниците на заговора - статия на Daily Star, озаглавена "Страховете, че 5G wifi мрежите могат да действат като ускорител за болестта", се цитира "активист и преподавател по философия в колежа на остров Уайт", а не учен, показва проверката на фактите в сайта FullFact. Проучване на Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) заключи, че няма доказателства, че мобилните мрежи причиняват рак или други заболявания, пише Computer Weekly.

Но това е само една от множеството теории на конспирацията, които пуснаха корени и у нас покрай пандемията от коронавирус.

Според изследване на общественото мнение, проведено в края на 2020 г., най-много са хората, които вярват, че пандемията е предизвикана изкуствено. 43 % смятат, че тя е дело на фармацевтични компании, които търсят печалба, а 40 5 вярват, че тя е биологично оръжие за намаляване на човечеството. По-малко от една трета от анкетираните смятат, че това не е така, а всеки трети се колебае.

Втората най-популярна конспирация в България е, че коронавирусът не съществува и че това е измама - повече от една пета от анкетираните са убедени в това, но 56 % смятат, че COVID-19 е реалност. Всеки пети не е убеден.

Всъщност коронавирусът съществува. Той се появи за първи път в Ухан, Китай, в края на 2019 г. Изследванията показват, че е пренесен от животно върху човек. Ваксина все още не е разработена.

Теориите, че ваксината, е използвана за поставяне на чип, чрез който хората да бъдат контролирани, са убедили 1 от 5 българи. Приблизително същият брой са вярващите, че Бил Гейтс е предизвикал пандемията, за да има повод да ги чипира. По този въпрос се колебаят 34% от анкетираните, 44 % смятат, че това не е вярно.​

Най-малка популярност има конспирацията, че епидемията се разпространява чрез 5G технологиите - 12 %.

ЦРУ е създало СПИН

Откакто ХИВ/СПИН е идентифициран за първи път в САЩ през 1981 г., не спират слуховете за неговия произход. Една от най-странните теории, която завладя въображението на конспираторите, е, че смъртоносният вирус е създаден от ЦРУ, за да унищожи хомосексуалистите и афроамериканците по заповед на американския президент Ричард Никсън.

Тази теория може да се похвали с високопоставени поддръжници, включително бившия президент на Южна Африка Табо Мбеки, който оспори научните твърдения, че вирусът произхожда от Африка и обвини правителството на САЩ, че произвежда болестта във военни лаборатории", пише списание Time.

Редица видни учени, включително бившият кенийски еколог с Нобелова награда за мир - Вангари Маатхай, също подкрепиха теорията. Има доказателства, че връзката на ЦРУ със СПИН, всъщност, е създадена от КГБ като част от дезинформационна кампания от времето на Студената война за дискредитиране на САЩ.

Под името операция "Инфекция", СССР публикува писма от "анонимни официални източници на САЩ" в научни списания и вестници през 80-те години, твърдейки, че вирусът е експеримент на ЦРУ, който се е объркал. Това първоначално остава в рамките на медицинската общност, но с нарастването на епидемията теорията се налага и вярата в нея продължава и до днес. Но повечето учени и лекари са съгласни, че вирусът е прескочил от маймуни към хора в Конго още през 30-те години.

Пол Маккартни е мъртъв

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

Една от най-необичайните теории на конспирацията в попкултурата засяга член на Ливърпулската четворка. Според нея Пол Маккартни е починал през 1966 г., на върха на славата на групата, но останалите членове са го прикрили, като са наели негов двойник да го замести.

Бийтълс маниаците посочват множество улики в късните албуми, които намират за доказателство. Най-много такива има в албума Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. В текста на A Day in the Life имало фраза: "Пол е мъртъв, липсваш ми, липсваш ми", но тя можела да се чуе, само когато песента се пусне отзад напред.

Ленън също промърморил: "Погребах Пол" в края на Strawberry Fields Forever", вярват маниаците. Джон отрича да има скрит смисъл в текста, това, което той всъщност казва, е "сос от червени боровинки".Други знаци се откриват в оригиналната обложка на албума "Вчера и днес" от 1966 г., на която "Бийтълс" позират сред сурово месо и разчленени части на кукли, "символизиращи ужасния инцидент с Маккартни", пише списание Time.

То също така твърди, че "ако феновете поставят огледало пред корицата на албума Sgt Pepper, думите Lonely Hearts върху логото на барабана могат да бъдат прочетени като "1 ONE 1 X HE DIE 1 ONE 1 ".Но за най-голямо доказателство се посочва корицата на албума Abbey Road, на която Джон Ленън, облечен в бяло, води "погребално" шествие през улицата. Ринго следва в черно като опечален, Джордж е с дънки като гробар. Пол Маккартни е бос, тъй като няма нужда от обувки в отвъдното.

Елвис е жив

Снимка: shutterstock

Музикалната легенда Елвис Пресли почина на 16 август 1977 г. Но според теорията на конспирацията, кралят на рокендрола е симулирал собствената си смърт и сега е в Грейсланд. Кадри на брадат мъж са публикувани в YouTube, а някои разпознават в тях фигурата на 81-годишния Елвис.

Надписът към видеото, което е гледано близо 2.2 милиона пъти, гласи: "Той вдига двата си пръста като доказателство, че е жив. В халдейската нумерология числената стойност на знака V е 9. Доказателство за живот !!! .... Той ни каза, че е жив с простия знак V. Той ни показва, че знае, че всички го наблюдаваме и казва на най-верните си фенове, че наистина е с нас".

Макар че някои намират подобни твърдения за "идиотски" и призовават Елвис да бъде оставен да "почива в мир", за доста фенове вярата, че Кралят е жив, изглежда малко вероятно да отмине.

Фармацевтичните компании крият лечението на рак

Дългогодишен фаворит сред любителите на конспирации е, че медицинските специалисти, ръководени от големи фармацевтични компании, са открили лекарство срещу рак, но не са го направили достъпно за широката общественост. Аргументът гласи, че лекът би повлиял сериозно на приходите на фармацевтичните компании.

Всъщност, по-логично е, че от продажбата на лекарството компаниите биха спечелили повече пари. Forbes съобщава, че "здравноосигурителните компании и федералното правителство не биха искали нищо по-добро от това да заменят лечението от рак за 100 долара с такова, което струва 1 000 000 долара като имунотерапия CAR-T". Освен това, добавя финансовото списание, "изследователите на рака са хора. Хората не могат да пазят важни тайни".

Принц Чарлз е вампир

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

Както всички добри теории на конспирацията, и тази има някаква основа. Според родословните записи, за принц Чарлз се смята, че е от рода на Влад Цепеш, вдъхновил образа на Дракула. За първи път това е разкрито в книгата на Иен Монкрейф от 1982 г., в която се проследява родословието на принца през прабаба му кралица Мери, съпругата на Джордж V, до Влад IV, полубрат на прословутия владетел.

Наследникът на трона дори се появи в промоционален видеоклип за Румънската национална туристическа служба, шегувайки се: "Трансилвания е в кръвта ми". През 2017 г. беше съобщено, че на Чарлз дори е предложена почетна титла "Принц на Трансилвания" поради връзките му с региона, за да популяризира региона като туристическа дестинация.

Всичко това се оказа благодатна почва за теоретиците на конспирацията, които твърдят, че принц Чарлз не е само това, което изглежда и всъщност може да има повече общо с прословутия си предшественик. Според Harper's Bazaar, една от причините тази теория да има тежест е, че болестта порфирия присъства сред кралските особи. Това е заболяване с дефицит на желязо, което прави кожата чувствителна към слънчева светлина.

Финландия не съществува

Хората, които живеят във Финландия, всъщност са от Източна Швеция, Западна Русия или Северна Естония. Това гласи теория, родена през 2016 г. Тя започва като шега, но бързо придобива популярност онлайн, а в множество уебсайтове се обяснява защо Русия и Япония създават измислената държава през 1918 г.

"Идеята е, че двете нации са създали Финландия, за да може Япония да ползва морето без никакви оплаквания или последици за околната среда", обяснява Vice. "Уловената риба там се транспортира чрез Транссибирската железница (истинската причина, поради която е построена, между другото) от Източноруския бряг до Япония под маскировката на продуктите на Nokia".

Но другите страни биха ли допуснали това? Да, според теоретиците, те са се съгласили да запазят това в тайна и да позволят на "Финландия" да служи като модел за по-добър свят. "Никоя истинска държава не може толкова последователно да се нарежда на първо място в образованието, здравеопазването, равенството между половете, грамотността, националната стабилност, най-малко корумпираното правителство в света, свободата на печата", твърди теорията. "Това е концепция, към която страните и хората да се стремят."

Меган Маркъл е робот

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

Тази версия обикаля в интернет, откакто през юни се появи клип, който показва Меган Маркъл и принц Хари на финала на британския Got Talent. Клипът показва кралската двойка, седнала в публиката и аплодираща, докато лицата им остават неподвижни.Това предизвика бурни спекулации, че херцогът и херцогинята на Съсекс са роботи или поне имат двойници андроиди, които използват за кралски ангажименти.

Всъщност, това бе трик за популяризирането на новата изложба "Живи фигури" в лондонския музей Madame Tussauds, разкри компанията на официалния си уебсайт. Новата функция, която се очаква да включва и други известни личности в колекцията Madame Tussauds, ще позволи на посетителите да разглеждат и взаимодействат с восъчните клонинги на кралските особи много по-отблизо от обикновено.

Адронният колайдер ще отвори вратите на ада

Теоретиците на конспирацията по целия свят бяха изнервени от инсталирането на големия адронен колайдер на Церн на френско-швейцарската граница. Когато беше включен за първи път през 2008 г., някои се опасяваха, че масивната подземна верига, която изпраща частици, разбиващи се една в друга със светкавична скорост, ще създаде черна дупка, която веднага ще погълне Земята.

Когато това не се случи, теориите преминаха към възможността Големият адронен колайдер да отвори портал между Земята и друг вид съществуване. Някои учени, включително Стивън Хокинг, казаха, че "огъването на пространството-времето е теоретично възможно", което кара много теоретици на конспирацията да разширяват мислите си във всяка посока.

Хипотезите около Церн варират от предположението, че ще се отвори дупка към друга вселена, до идеята, че подземният пръстен ще отвори вратата към ада. Тези страхове бяха допълнително подхранени през 2016 г., когато се появиха снимки на гръмотевична буря над региона на адронния колайдер.

Някои смятат, че учените от Церн, които са открили бозона на Хигс - често наричан "частицата на Бог" - използват тази хитрост, за да прикрият факта, че активно работят за призоваване на бог. Но посоченият бог не е благосклонен, а е Шива Разрушителят. Доказателството? Извън центъра има статуя на Шива (подарък от Индия), а четирите букви на Cern се появяват в предната част на Cernunnos - келтския рогат бог на подземния свят. Cern, всъщност, означава Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire.

Куб на времето

The Time Cube е псевдонаучна теория на времето и пространството, разработена от Джийн Рей, бивш електротехник. Той настоява, че учените по целия свят целенасочено прикриват факта, че по време на едно въртене на Земята се случват четири дни, а не само един. Рей дори изнася лекции в Масачузетския и Джорджийския технологичен институт по този въпрос.

На своя самостоятелно проектиран уебсайт - поток от съзнание с прекъснати думи с главни букви - той предложи награда от 1000 долара на всеки, който може успешно да опровергае неговата теория. Рей почина на 87-годишна възраст на 18 март 2015 г. (или, както предполага неговата собствена страница в Уикипедия, може да се тълкува като всяка дата от 16 до 20 март включително). Но неговата теория и уебсайт останаха източник на очарование за мнозина.