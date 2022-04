Екипажът на първия частен полет до МКС се върна на Земята (ВИДЕО)

Трима богати бизнесмени се завърнаха благополучно на Земята от Международната космическа станция, съобщи Асошиейтед прес.



Корабът "Дракон" изведе на 9 април до МКС трима бизнесмени - 72-годишния Лари Конър от Дейтън, Охайо, който управлява "Конър груп", 52-годишния Марк Пати, основател и главен изпълнителен директор на "Маверик корп" в Монреал, Канада, 64-годишния израелец Ейтан Стибе, бивш пилот на изтребител, основател и съдружник във "Вайтал кепитъл" и 63-годишния бивш астронавт на НАСА Майкъл Лопес-Алегрия, който работи в "Аксиом спейс".



Те прекараха две седмици на станцията заедно със седем професионални астронавти: трима американци, един германец и трима руснаци.

Изпратените на МКС четирима астронавти от "Аксиом спейс" бяха първият изцяло комерсиален екип космически туристи, пристигнал на станцията. Те носеха със себе си на МКС оборудване за близо 20 научни експеримента, биомедицински изследвания и технологични демонстрации, които да бъдат извършени в орбита, посочва Ройтерс.



Прибирайки се с капсула на "СпейсЕкс", те се приводниха в Атлантическия океан край бреговете на Флорида. С това приключи 17-дневната им обиколка, която им струваше по 55 млн. долара на човек.



Пътуването трябваше да продължи малко повече от седмица, но лошото време задържа посетителите в орбита почти два пъти по-дълго от предвиденото.

"Добре дошли обратно на планетата Земя", съобщиха по радиото от контрола на полетите на „СпейсЕкс“ от Южна Калифорния. "Надяваме се, че сте се насладили на допълнителните няколко дни в космоса."



„Невероятна мисия“, каза магнатът в сферата на недвижимите имоти Лари Конър.





Watch live as Dragon reenters the Earth’s atmosphere and and splashes down off the coast of Florida → https://t.co/N3MHSxCS0k https://t.co/542lAomPqA