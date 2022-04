Шон Пен: Унищожих брака си

Шон Пен и австралийската актриса Лейла Джордж се ожениха през юли 2020 г., а през октомври 2021 г. Джордж подаде молба за развод. Причината за раздялата им са "непреодолими различия", които се превърнаха в най-често използвания мотив за раздяла в Холивуд, поне в съда. Нито един от съпрузите не е търсил издръжка от другия, пише dariknews.bg.



По-рано този месец звездата от „Реката на тайните“ даде интервю за Hollywood Authentic за документалния си филм за руската инвазия в Украйна. В разговора обаче той реши да „открехне завесата” към личния си живот, споделяйки повече за проваления си брак.



„Лейла е жената, в която съм лудо влюбен, но рядко виждам, след като провалих брака ни. Оженихме се само преди година, но от пет години не се грижа за личния си живот. Не съм ѝ изневерявал по никакъв начин, но твърде дълго мислех, че присъствието ми другаде е по-важно от присъствието ми до нея. Наскоро изпаднах в тежка депресия, причинена от „ерата на Тръмп“... Гледайки новините, бях толкова отчаян, че в 11:00 сутринта пиех алкохол и вземах хапчета за сън, след като бях будувал цяла нощ“, разкри актьорът.



„Младите, красиви и мили жени, които са минали под венчилото с по-възрастни мъже, не искат да се събуждат сутрин, намирайки половинките си на дивана, където са прекарали цяла нощ, гледайки телевизия за случващата се в света лудост. Също така не е добре да чуете думите: „Добро утро, миличка! Мисля да припадна за няколко часа, за да се махна от всичко това“, казано под действието на поредния тоник с водка в комбинация със сънотворни“, обясни Пен.

