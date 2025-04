Историци откриха документ, доказващ съществуването на крал Артур (СНИМКИ)

Историците от Университета в Кеймбридж обявиха откритие, което вече предизвиква вълнение в академичните среди и сред любителите на легендата за крал Артур: рядък ръкопис от XIII век, съдържащ части от средновековния разказ за крал Артур и магьосника Мерлин, бе разпознат и изследван с помощта на съвременни технологии. Това, че документът е успял да достигне до наши дни, мнозина вече наричат „истинско чудо“.

Официалното съобщение за находката бе публикувано на 25 март от Университета в Кеймбридж. Ръкописът е част от Suite Vulgate du Merlin — френскоезична версия на легендите за митичния крал Артур, широко разпространена сред благородническите кръгове на Средновековна Англия и Франция.

Откритието е резултат от изключителна случайност. През 2019 г. фрагментът бе намерен в една от библиотеките на Кеймбридж, но не в отделен том, а… използван като подвързия на стар правен документ от XVI век. Става дума за имотен регистър от Huntingfield Manor в графство Съфолк, някога собственост на фамилията Ванек от Хевънингам.

„Ръкописът е оцелял през вековете, след като е бил рециклиран през 1500-те години и вшит в подвързията на административен документ,“ обясняват от университета. „Това го прави изключително труден за разпознаване и анализ, тъй като страниците са били сгънати, накъсани и частично зашити – и достъпът до тях беше почти невъзможен.“

Благодарение на най-съвременни технологии – включително мултиспектрално сканиране, компютърна томография и 3D моделиране – екипът от Cultural Heritage Imaging Laboratory успява да възстанови изображението на фрагментите без физическо разгъване или риск от повреждане. С помощта на огледала, призми, магнити и дигитална реконструкция, експертите сглобяват всеки елемент като части от пъзел.

