Потвърдиха част от актьорския състав на сериала “Хари Потър“ (СНИМКИ)

HBO официално обяви ключови имена от актьорския състав на дългоочаквания сериал по култовата поредица на Дж. К. Роулинг „Хари Потър“. Сред звездите, които ще вдъхнат нов живот на обичаните герои, са Ник Фрост, Паапа Есиеду, Джанет МакТиър, Пол Уайтхаус и вече потвърденият Джон Литгоу, съобщава BBC.

Кои са новите лица в Хогуортс?

Ник Фрост, добре познат от култовите британски комедии Shaun of the Dead, Hot Fuzz и The World’s End, ще влезе в ролята на любимия на всички половин великан – Рубиъс Хагрид. Ролята, изиграна от покойния Робърт Колтрейн, сега ще бъде интерпретирана през по-комедиен, но и сърдечен поглед от Фрост.

В ролята на строгата, но справедлива професорка Минерва Макгонагъл ще видим Джанет МакТиър – носителка на престижни награди и актриса с впечатляваща кариера както в киното, така и в телевизията. През тази година тя ще се появи и в "Мисията невъзможна: Възмездие".

Сивиръс Снейп, може би най-сложният и драматичен персонаж в поредицата, ще бъде изигран от Паапа Есиеду. Британският актьор доби популярност с ролята си в I May Destroy You, а наскоро участва и в The Outrun заедно със Сирша Ронан.

Пол Уайтхаус, обичан от публиката с участията си в The Fast Show и Harry & Paul, ще се превъплъти в ролята на вечно намръщения пазач Аргус Филч.

Допълнително бе обявено, че Люк Талън ще изиграе професор Куиринъс Куиръл – преподавателят по Защита срещу черните изкуства, чието лице се оказа прикритие за Волдемор в първата книга. Талън е изгряващо име в британския театър, със силни роли в Patriots, Albion и Leopoldstadt.

Както вече бе съобщено по-рано тази година, Джон Литгоу – носител на награди „Оливие“ и „Еми“, ще поеме ролята на Албус Дъмбълдор. Неговото име е свързано с емблематични заглавия като The Crown, Footloose и 3rd Rock from the Sun.

HBO разкри, че кастингът за трите главни роли – Хари Потър, Рон Уизли и Хърмаяни Грейнджър – все още не е завършен. Отворената покана за прослушвания е предизвикала огромен интерес с над 30 000 кандидатури от цял свят.

Очаква се снимките да започнат това лято, а първият сезон да бъде излъчен още през следващата година. Сериалът ще следва структурата „една книга – един сезон“, като това ще позволи много по-задълбочено и вярно на оригинала разглеждане на сюжета, за разлика от филмите, които по неизбежност орязваха значителна част от материала.

Шоурънър на проекта е Франческа Гардинър (His Dark Materials, Succession), а изпълнителен продуцент е Марк Майлод (Game of Thrones, The Menu). Дж. К. Роулинг също е част от продукционния екип, като от HBO уверяват, че сериалът ще бъде „вярна адаптация“ на книгите ѝ.

„Изключително щастливи сме, че работим с толкова изключителен актьорски състав“, споделиха Гардинър и Майлод в официално изявление. „Нямаме търпение да видим как ще вдъхнат нов живот на тези обичани герои.“

Междувременно в пространството циркулират слухове за още големи имена, които могат да се присъединят към проекта – включително Килиън Мърфи в ролята на Волдемор, макар това все още да не е потвърдено.