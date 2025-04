Кейти Пери изпяла песен в космоса, но не своя (СНИМКИ)

Поп сензацията Кейти Пери официално влезе в историята — и то не с нов музикален хит, а с полет в космоса. 40-годишната звезда, известна с хитовете си като Teenage Dream и Firework, се присъедини към историческата мисия на ракетата Blue Origin – проект на собственика на Amazon Джеф Безос. Полетът, макар и кратък – едва 11 минути – остави дълбок емоционален отпечатък върху певицата, която се превърна в първата световна поп звезда, изпяла песен в орбита.

Кейти не беше сама в това космическо приключение. Тя излетя заедно с авторката Лорън Санчес (55), телевизионната водеща Гейл Кинг (70), активистката за граждански права Аманда Нгуен (33), ракетната инженерка Айша Боу (38) и режисьорката Кериан Флин (57). Женският екип се държеше за ръце и се помоли преди излитането от площадката на Blue Origin във Ван Хорн, Тексас. Вълнението беше осезаемо, когато една от тях възкликна: „Вижте Луната!“, докато ракетата преминаваше звуковата бариера и достигаше близо 9 километра височина.

Може би най-вълнуващият момент за певицата настъпил, когато Кейти Пери се вдъхновила да запее, но не свой хит. Вместо това, избра класиката на Луис Армстронг What a Wonderful World, превръщайки песента в послание за човечност, състрадание и връзка с планетата.

„Изпълнявала съм тази песен преди, но не предполагах, че някой ден ще я запея в космоса“, сподели Кейти след приземяването. „Тук не става дума за мен и моите песни. Това беше за всички нас – за жените, които отвоюват пространство – буквално и преносно. За красотата на света, който виждаме отгоре, и необходимостта да го обичаме и пазим.“

По време на полета певицата не скри емоциите си и се нарече „ревливката на групата“. А когато ракетата се върна на Земята, Кейти направи нещо символично – целуна земята и вдигна към небето малка маргаритка. Цветето бе специален жест към 4-годишната ѝ дъщеря Дейзи, която я наблюдаваше с вълнение по време на мисията.

