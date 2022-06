Жена се омъжи за парцалена кукла и роди дете от нея

В Бразилия жена, която от дълги години мечтаеше за семейство, се омъжи най-накрая за парцалена кукла, създадена от майка ѝ, и роди дете в брак. Това съобщава изданието Need to Know.

37-годишната Мейривон Роча Мораес не могла да срещне достоен човек, за да създаде семейство и страдала от самота. Майка ѝ решила да помогне на дъщеря си и ушила специално за нея парцалена кукла под формата на мъж със сини очи, кестенява коса и мустаци.

Мораес щом го видяла, веднага се влюбила и, както сама твърди, избраникът ѝ отвърнал със същото.

Няколко месеца след началото на романтичната им връзка, бразилката разбрала, че е бременна.

Тъй като жената била морална и искала детето да се роди в официален законен брак, двойката започнала да планира сватба. Влюбените успяли за кратко време да организират церемония, на която присъствали 250 гости.

След празника младоженците се отправили на едноседмично пътуване до Рио де Жанейро.

Според Мораес, малко след завръщането си тя твърди, че почувствала контракции и започнала да ражда. Целият процес на раждане отнел 35 минути. Жената "раждала" вкъщи в присъствието на лекар и медицинска сестра и в същото време предавала на живо в интернет, лайфът бил гледан от 200 души.

Двойката кръстили роденото куклено бебе Марселиньо. Мораес признала, че е щастливо омъжена, само дето ѝ е трудно сама да издържа семейството. Тя допълнила, че съпругът ѝ е перфектен, защото не се кара с нея, не вдига скандали, не пие, не пуши и я приема такава каквато е.

По-рано беше съобщено, че жителка на САЩ се омъжила за кукла зомби. Цената на организацията на сватбата била 500 долара.

Източник: Need to Know