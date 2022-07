Удостоиха Дензъл Уошингтън с Медал на свободата

Тази година с Медал на свободата бяха удостоени общо 17 души - активисти за човешки права, спортисти, политици, новатори и представители на академичната общност, съобщи БГНЕС.



"Те са Америка", каза Байдън за тях.



Наградата получиха футболистката Меган Рапиноу, която освен със спортните си постижения се бори активно за равенство между половете и за правата на сексуалните малцинства, и най-награждаваната американска гимнастичка Симон Байлс, която на 25 години е най-младата носителка на Медала на свободата.

Основателят на Apple Стив Джобс и сенатор Джон Маккейн бяха удостоени с наградата посмъртно.



"През последните десет години сме свидетели на повече технологични промени, отколкото когато и да било в историята. И през следващото десетилетие ще видим още повече. Голяма заслуга за това има Стив Джобс", каза Байдън.

