Връзката на Тейлър Суифт и Травис Келси е в центъра на нова теория на конспирацията

Музикалната икона Тейлър Суифт отново е в центъра на конспиративна теория, но този път заедно с приятеля си - звезда на американския футбол, и с президента на САЩ Джо Байдън, предаде АФП.

Двойката Тейлър Суифт - Травис Келси вече месеци наред предизвиква медийно вълнение. Тя, богатата попзвезда, която пълни стадиони, подобрява рекорди и общува с холивудски звезди, но през цялото време поддържа имидж на обикновена жена; той, известен състезател по американски футбол от отбора "Канзас Сити Чийфс" ... и "добро момче".

Техният романс е толкова съвършен, че може да послужи за сюжет на романтична комедия, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Това обаче е прекалено хубаво, за да е истина, мърморят десни коментатори и хора, които започнаха да разпространяват масово теория на конспирацията, надминаваща по изобретателност многобройните предишни слухове.

Този път става дума за това, че любовната афера е изфабрикувана и целта ѝ е да подготви почвата за гръмкото публично изявление на Тейлър Суифт, че подкрепя демократа Джо Байдън преди президентските избори през ноември, отбелязва АФП.



По същия начин финалният мач от първенството по американски футбол "Супербоул" на 11 февруари, в който отборът на Травис Келси ще участва, ще бъде фалшифициран - настояват много консерватори - за да се гарантира победата на "Канзас Сити Чийфс". А това ще повлияе на действащия президент.



"Чудя се кой ще спечели следващия месец", пошегува се републиканецът Вивек Рамасуами в социалната мрежа "Екс" (бивша "Туитър"), който беше кандидат за Белия дом, преди да застане на страната на Доналд Тръмп, вероятният съперник на Байдън на 5 ноември. "И се чудя дали за тази есен не се подготвя голямо изявление в подкрепа на кандидат-президент от двойка, която изкуствено е създадена," добави той.

Коментаторът Майк Криспи, подкрепящ Тръмп, се включи в дебата.

"Всички знаят, че Тейлър Суифт и Травис Келси са фалшиви, като и че "Супербоул" е фалшифициран", написа той.

Според крайнодясната коментаторка Лора Лумър "психологическата операция на демократите за намеса в изборите на Тейлър Суифт се разплита посред бял ден".

Редица хора, които подкрепят тази теория, се възползваха от възможността да нарекат Травис Келси "господин Пфайзер". За голямо съжаление на антиваксърите, играчът промотира ваксината срещу КОВИД-19 на компанията.

Some posited that Taylor Swift’s movement into the football world was proof of a political conspiracy theory connected to the government. https://t.co/9S3cOwXmRG