Backstreet boys се събират за нов албум

Група "Backstreet boys" ще пусне първи коледен албум през октомври тази година.

Момчешката банда съобщи в четвъртък плановете да издаде празничния албум със заглавие "A Very Backstreet Christmas".

"Коледа през юли! Минаха почти 30 години и ние най-сетне събираме коледен албум. И сме силно развълнувани да го споделим с вас", написа групата в акаунта си в Инстаграм.

"A Very Backstreet Christmas" включва версии на празнични класики като "White Christmas," "Silent Night" и "Have Yourself a Merry Little Christmas".

Освен това изпълнителите от групата са записали три нови оригинални песни за проекта -"Christmas in New York," "Together" и "Happy Days". Албумът ще излезе на 14 октомври, предава БТА. Групата в момента е на световно турне, което започна през април.