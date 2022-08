Дюгон: Големият бозайник, който изчезва от водите на Китай

Дюгонът, кроткият морски бозайник, който от стотици години обитава южните води на Китай, е функционално изчезнал в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на ново проучване.

Броят на дюгоните в китайските води е намалял бързо от 70-те години на миналия век вследствие на риболов, сблъсъци с кораби и причинената от човека загуба на местообитания, показва изследване на Лондонското зоологическо общество (ZSL) и Китайската академия на науките, предаде БТА.

