Българин в дует със Snoop Dogg (ВИДЕО)

Алек Сандър, който може би повечето хора познават от участието му в "Vip Brother", зарадва почитателите си с нов музикален проект, в който участва световната звезда Snoop Dogg.

След като направи редица самостоятелни парчета, както и с българският певец Атанас Колев, Андреа и редица други, сега той реши да заложи на звезди като Lil Wayne и Sasha Belair и заедно с тях издаде песента "Please Don't Go Go", която излезе в понеделник, а има забележителните близо 130 000 хил. гледания. Продуцент на парчето е самият Алек Сандър, българският бийтмейкър Ник Томс, както и Брент Колатало, пише dir.bg.

Клипът е заснет от Алексей Фигуров, а с него са работи много oт българските звезди, като част от тях са Диона, Галена и много други. Видеото е на няколко локации, като това прави песента още по-ефектна и запомняща се. Бюджетът надхвърля сумата от 300 000 долара.

Алек Сандър е един от малкото изпълнители, които впечатляват с различно звучене и не може да отречем, че до този момент това е един от най-добрите музикални проекти на певеца.