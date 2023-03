Видеото от Съдебната палата на изпълнителя Алек Сандър отново се върти в ефир

Клипът към парчето "Yerba" на българския изпълнител Алек Сандар, който предизвика силен трус в съдебната система преди две години и беше коментиран и на заседание на висшия съдебен съвет, отново се върти в ефир, но този път в римейк от холандския топ денс продуцент Марко Нобел за цяла Европа. Песента и видеото излязоха на 24-ти февруари от международния лейбъл "Soave Records", пише .

"Yerba" достигна рекордни постижения в стрийминг и видео платформите, което провокира интереса на звукозаписната компания за създаването на римейк. В новата версия на клипа са включени части от репортажите на родните телевизии, които отразиха скандала със заснемането на видеото в Съдебната палата в София. Тогава притесненията на магистратите бяха разголените сцени и части от текста и посланията на песента.

В настоящия вариант на видеото феновете отново ще видят участието на продуцента и рапър Juicy J, който освен звезда от рап сцената в Америка през 90-те години, спечели и "Оскар" за музиката "It's Hard Out Here for a Pimp" на Three 6 Mafia. Не са махнати и еротичните сцени с плеймейтка Жанета Осипова, както и хореографията на песента, която ще завладее точно сега ТikTok феновете, сподели певецът. Почитателите на "Yerba" коментират, че след участието си още две от красавиците във видеото направиха шеметна кариера - моделката Сара Драгулева и настоящата млада певица Михаела Тодорова.

Ремикса на музиката, който е направен от Марко Нобел, звучи още по-притегателно и ще накара всеки, който обича енергичния дийп хаус да сложи песента в своята любима плейлиста за слушане и да танцува.

"Това не е провокация, това е признание за работата на целия ми екип след като музикален продуцент и лейбъл от толкова висок ранг отново вкарват живот в моята песен", сподели Алек Сандар.