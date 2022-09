Бившата на Джеф Безос се развежда и с втория си съпруг

Бившата съпруга на милиардера Джеф Безос, Макензи Скот, отново се развежда, пише „Page Six”, цитиран от "Телеграф".

Скот се разделя с втория си съпруг Дан Джует по-малко от две години, след като двамата се ожениха тайно. От документите от бракоразводното дело, с които разполага „ New York Times“, става ясно, че Джует не оспорва молбата за развод и двамата са се разбрали за разделяне на имуществото им в предбрачен договор.

MacKenzie Scott, one of the world's richest people, married former Harriton High School teacher Dan Jewett last year after divorcing Amazon founder Jeff Bezos in 2019. https://t.co/bBgsSLkJK3