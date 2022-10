Откриха древни златни монети, скрити в стена

Израелски археолози откриха 44 монети от чисто злато, датиращи от 7-и век, скрити в стена в природен резерват, съобщава БТА.

Съкровище с тегло от около 170 грама е намерено в природния резерват Хермон (Баниас). Според експертите то е било скрито по време на мюсюлманското завладяване на района през 635 г.

Монетите хвърлят светлина върху края на византийското владичество в района. Византийската империя е източната половина на Римската империя, която оцелява повече от 1000 години.

"Можем да си представим собственикът да крие богатството си пред заплахата от война, надявайки се да се върне един ден и да си намери имуществото", каза Йоав Лерер, ръководител на разкопките. "В ретроспекция знаем, че той е имал по-малко късмет".

