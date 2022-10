Хенри Кавил се завръща като Супермен (ВИДЕО)

Хенри Кавил потвърди онова, което кинозрителите, обичащи супергероите, чакаха. Британският актьор ще се завърне в ролята на Кларк Кент, известен още като Супермен, в разширената филмова вселена на DC Comics, съобщи Си Ен Ен, предаде БГНЕС.

Вълнуващата новина идва, след като Кавил облече емблематичния червено-син костюм и пелерина в края на "Черният Адам", новия филм за супергероите на DC с Дуейн Джонсън, който излезе миналата седмица. Това беше първата поява на Кавил в ролята след миналогодишния обновен "Лигата на справедливостта" на Зак Снайдър, а преди това и във филма от 2017 г. "Лигата на справедливостта".

В публикация в Инстаграм Кавил сподели профилна снимка на себе си като вечния герой, преди да се появи в селфи видео, в което се обръща директно към последователите си. Той започва с това, че е искал да изчака, докато хората имат възможност да гледат "Черният Адам", преди да говори за завръщането си.

🚨 Henry Cavill officially announces his return as Superman in new video:



“A very small taste of what’s to come, my friends.” pic.twitter.com/uQjGveLlG0