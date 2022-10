Стана ясно кога излизат мемоарите на принц Хари

След месеци на трескави спекулации, книгата има дата на публикуване: 10 януари 2023 г., според ръководители на индустрията", твърди New York Times в статия, публикувана в сряда, предаде life.dir.bg. Издателят на книгата Penguin Random House и представител на Хари и съпругата му Меган Маркъл отказаха да коментират темата.

Page Six по-рано съобщи, че 38-годишният Хари отчаяно иска да пренапише книгата, която първоначално трябваше да излезе през ноември тази година, след смъртта на кралица Елизабет II.

