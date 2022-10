Адел спира с пеенето, ще учи английска литература

Певицата Адел обяви намерението си да направи нова пауза в музикалната си кариера, за да получи диплома по английска литература, съобщи DailyMail, предаде "Сега". 34-годишната британска звезда, която пусна музикалния видеоклип към новата си песен I Drink Wine в сряда, споделя, че ще се заеме с учене след спектаклите си в Лас Вегас през ноември. "След Вегас много искам да взема диплома по английска литература. Ако не бях успяла с пеенето, мисля, че със сигурност щях да стана учителка. Струва ми се, че би ми харесало да преподавам английска литература", отбелязва тя.

