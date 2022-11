Коварна болест мъчи звезда от "Женени с деца"

Звездата от куп сериали и филми, сред които и "Женени с деца" - Кристина Апългейт разкри, че е качила около 20 килограма, откакто е научила, че страда от множествена склероза. Актрисата смело се бори с предизвикателствата на болестта и прави опити да се движи без подкрепата на бастун.

50-годишната Апългейт разкри, че е диагностицирана с множествена склероза през август 2021 г. И сподели, че е срещнала множество трудности по време на снимките на сериала „Мъртъв за мен“, пише Телеграф.

"Това е първият път, когато някой ще ме види такава, каквато съм. Качих почти 20 килограма. Не мога да ходя без бастун. Искам хората да знаят, че съм подготвена за всичко това“, призна изпълнителката в интервю за The New York Times.

Christina Applegate ( @1capplegate ) opens up about her journey with MS. Thank you for your vulnerability & honesty in sharing your story, Christina. We appreciate you raising awareness about this disease. Please know the Society is here for you. 🔗 https://t.co/E07fXIUxHI

Кристина беше диагностицирана с множествена склероза по време на снимките на последния сезон на поредицата „Мъртъв за мен“ и излезе в 5-месечна почивка, за да започне лечение.

"Трябваше да осъзная, че губя живота си, че губя част от себе си, така че имах нужда от това време. Не съм като кацнала от чужда планета и не отричам заболяването си“, разкри Апългейт за заболяването.

Множествената склероза е заболяване, при което имунната система разяжда защитната обвивка на нервите и прекъсва потока на информация между мозъка и тялото.

Актрисата споделя, че е усетила ранните симптоми на болестта, но не им е обърнала внимание. Това се е случило по време на сцена, в която трябвало да изпълни танц по време на първия сезон на „Мъртъв за мен“.

Кристина Апългейт призна, че след завръщането си на работа, се е нуждаела от инвалидна количка, за да стигне до снимачната площадка заради проблеми с подвижността. При заснемането на една от сцените пък се наложило един от озвучителите да държи краката ѝ, за да може да стои изправена.

Наскоро Апългейт сподели със своите феновете в социалните мрежи своята колекция от бастуни.

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS