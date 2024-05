Осъдиха туристи, позирали голи в пустинята Намиб (ВИДЕО)

Властите в Намибия осъдиха туристи, позирали голи в една от топ атракциите на страната - дюната Big Daddy в пустинята Намиб. Те били шокирани от постъпката им.

The authorities in Namibia have condemned tourists who posed naked in one of the country's top attractions - the Big Daddy dune in the Namib desert.



Photos and a video have been widely shared, sparking sharp reactions. https://t.co/ni794AQABW