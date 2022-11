Откриха нов вид миниатюрна сова

Нов вид миниатюрна сова Otus bikegila е открит на остров Принсипи, част от Демократична република Сао Томе и Принсипи, на западното крайбрежие на Централна Африка, съобщиха "Скай нюз" и "Сайънс нюз".

Учени от Националния природонаучен музей на Испания и от Музея за естествена история и науки на университета на Порту са проучили задълбочено и са описали новия вид, пише БТА.

По данни на местни жители този вид е възможно да е обитавал острова още през 1928 г. Той е открит до голяма степен благодарение на уникалните звуци, които издават птиците. Учените ги сравняват с тези, издавани от насекоми.

Според авторите на изследването, открили птиците в зона от около 15 кв. км в джунглата в южната част на острова, популацията наброява 1000-1500 екземпляра.

Това е осмият вид птици, които живеят единствено на остров Принсипи. Учените смятат, че новооткритият вид е застрашен от изчезване.

