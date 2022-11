Пуснаха майка ягуар и малките ѝ на свобода в Аржентина (ВИДЕО)

Майка ягуар и нейните бебета бяха пуснати в дивата природа след раждането на двете малки. Това се случва като част от проект за повторно заселване и спасяване на вида в Южна Америка, пояснява NOVA.

Ягуарът Мбарете беше отведена в национален парк, за да се чифтоса с дивия ягуар Карамта. Смелият ход природозащитниците определиха като "екстремен", но същевременно осъзнавайки колко важен е за запазването на вида.

След раждането Мбарете и двете ѝ малки се завърнаха в националния парк "Ибера", Североизточна Аржентина, където видът е изчезнал преди около 70 години.

Проектът за повторно заселване започва през 2012 г. и досега 12 ягуара са пуснати във влажните зони на Ибера.

Congrats to @RewildingArg, for the successful transfer of the jaguar Mbarete & her cubs to Ibera Park, Corrientes. The cubs were fathered by the wild jaguar Qaramta in El Impenetrable Park in Chaco Prov & will bring genetic diversity to the reintroduced jaguar population in Iberá pic.twitter.com/JPPHMcFjnL