Задържаха "безразсъден шофьор", блъснал две коли, оказа се куче (СНИМКИ)

Полицията в Тексас съобщи миналия четвъртък, че е задържала "безразсъден шофьор", който е блъснал пикап в две коли на паркинг на супермаркет, но е била изненадана да научи самоличността на извършителя, предава New York Post.

Неспособният водач, който се оказа куче, оставено от собственика си в автомобила, по някакъв начин е привело в движение колата на стопанина си, докато е било оставено да чака, докато той си напазарува, съобщиха от полицейското управление в Килгор.

Според разследващите, докато стопаните му пазарували, кученцето станало "нетърпеливо" и "подскачало из кабината, привеждайки в движение автомобила".

