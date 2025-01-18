Спортът по ТВ в събота (18 януари)

09.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
09.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
09.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кортина д`Ампецо, спускане, жени - Евроспорт 2
12.30 Сноуборд: Световна купа, Банско - Нова спорт, Диема спорт 3
13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, спускане, мъже - Евроспорт 2, БНТ 3
14.00 Футбол: „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Шалке“ - Диема спорт
14.30 Футбол: „Нюкасъл“ - „Борнемут“ - Диема спорт 2
14.30 Футбол: „Кардиф“ - „Суонси“ - Нова спорт
15.00 Футбол: „Осасуна“ - „Райо Валекано“ - МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", полуфинал - Евроспорт 1
15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, жени - Евроспорт 2
16.00 Футбол: „Болоня“ - „Монца“ - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: „Байерн“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3
16.30 Футбол: „Щутгарт“ - „Фрайбург“ - Нова спорт
16.30 Ски бягане: Световна купа в Ла Рус, спринт, мъже и жени - Евроспорт 2
17.00 Футбол: „Брентфорд“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 3
17.15 Футбол: „Леганес“ - „Атлетико“ - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: „Цволе“ - ПСВ „Айндховен“ - Ринг
17.30 Ски скокове: Световна купа в Закопане, отборно, голяма шанца, мъже - Евроспорт 2
18.00 Футбол: „Ланс“ - ПСЖ - Диема спорт
18.00 Волейбол: „Марица“ - „Левски“ - БНТ 3
19.00 Футбол: „Ювентус“ - „Милан“ - МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол: „Манреса“ - „Ховентуд“ - Нова спорт
19.30 Футбол: „Селта“ - „Атлетик“ - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Арсенал“ - „Астън Вила“ - Диема спорт 2
19.30 Футбол: „Байер“ - „Борусия“ (М) - Диема спорт 3
19.30 Хокей: НХЛ, „Ню Джърси“ - „Филаделфия“ - МАХ Спорт 1
20.00 Футбол: „Рен“ - „Брест“ - Диема спорт
20.00 Футбол: „Рио Аве“ - „Спортинг“ - Ринг
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", полуфинал - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Хамбургер“ - „Кьолн“ - Диема спорт 3
21.30 Волейбол: „Падуа“ - „Чистерна“ - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: „Аталанта“ - „Наполи“ - МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол: „Жирона“ - „Тенерифе“ - Нова спорт
21.45 Баскетбол: „Уникаха“ - „Валенсия“ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Хетафе“ - „Барселона“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Лион“ - „Тулуза“ - Диема спорт
22.00 Футбол: „Вилем II” - „Фейенорд“ - Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", трети ден - Евроспорт 2
00.00 Баскетбол: НБА, „Детройт“ - „Финикс“ - Диема спорт 3
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
Спортът по ТВ в събота (18 януари)
18 Януари, 2025 09:22 791 2
Ето какво може да гледате по телевизията в днешния ден
09.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
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