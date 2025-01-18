Спортът по ТВ в събота (18 януари)

Лапорта за публикациите в пресата за разследване срещу него за измама: Това е нов епизод от медийния линч срещу мен

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отговори в официално комюнике на публикациите в пресата, че в съд номер 6 в града има разследване срещу него за ...