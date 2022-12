И Елтън Джон се присъедини към звездите, напуснали Twitter

Сър Елтън Джон стана поредната знаменитост, която напусна Туитър, след като социалната мрежа стана собственост на Илон Мъск. Певецът обвини платформата за „промяната в политиката” по отношение на дезинформацията, без да дава допълнителни подробности, пише Телеграф.

Миналия месец Туитър спря да предприема действия срещу акаунти, разпространяващи подвеждаща информация за коронавируса.

В това, което може да се окаже последният му туит, певецът написа: „През целия си живот съм се опитвал да използвам музиката, за да обединявам хората. И все пак ми е тъжно да виждам как дезинформацията сега се използва, за да разделя нашия свят. Реших повече да не използвам Туитър предвид неотдавнашната им промяна в политиката, която ще позволи на дезинформацията да процъфтява безконтролно”.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.