Змия се промъкна в самолет до Дубай

Змия бе открита в самолет, след като е кацнал в Дубай. Самолетът е летял от индийския щат Керала в събота.

Snake found in AI Express plane's cargo hold after landing at Dubai; DGCA to probe incident

Влечугото е открито в товарното отделение. Всички пътници са свалени безопасно от борда на самолета, предаде bTV.

Това не е първият път, когато животно се вози в самолет на Air India Express.

През юли пилоти на полет от Бахрейн до Кочи откриха малка птица в пилотската кабина.

Snake in cargo,so we’re stuck in Dubai for 7hours now 😑@FlyWithIX IX344,Please give us some estimate time at least pic.twitter.com/GtjP8dO2iX