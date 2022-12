Стивън Спилбърг "наистина съжалява" за изтребването на акулите след филма му "Челюсти"

Американският режисьор Стивън Спилбърг каза пред Би Би Си, че "наистина съжалява" за изтребването на акулите след успеха на филма му "Челюсти", излязъл на екран през 1975 г. , предаде Франс прес.

Хитовият филм на Спилбърг разказва историята на голяма бяла човекоядна акула, която напада къпещите се в курорт на източното крайбрежие на САЩ. Началникът на местната полиция тръгва на лов за животното с помощта на морски биолог и ловец на акули.

"Наистина съжалявам, че популацията на акулите беше изтребена заради книгата и филма. Наистина, наистина съжалявам", каза Стивън Спилбърг пред Би Би Си.

