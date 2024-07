Акули край бреговете на Бразилия са дали положителна проба за кокаин

Учените твърдят, че акулите във водите край бреговете на Бразилия са дали положителна проба за кокаин.

Изследователите отдавна предполагат, че морските обитатели могат да бъдат засегнати от наркотици, изхвърлени във водата от контрабандисти, като около Флорида, Южна и Централна Америка са открити тонове кокаин.

Проучване на фондация "Освалдо Круз" в Бразилия сега откри доказателства, че акулите действително са засегнати от наркотиците, замърсяващи океана.

Учените са направили дисекция на 13 диви бразилски акули с остър нос, които са били закупени от малки риболовни кораби, тъй като видът прекарва целия си живот в крайбрежните води и следователно е най-вероятно да бъде засегнат от замърсяването.

След това мускулната и чернодробната тъкан са изследвани с помощта на стандартна техника, наречена течна хроматография в комбинация с масспектрометрия - при която молекулите се разделят в течност - за търсене на кокаин и бензоилекгонин, основният метаболит в наркотика.

Sharks in waters off the coast of Brazil have tested positive for cocaine, scientists say



Full story 🔗



https://t.co/URNDOnRFwo