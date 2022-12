В Бразилия Дядо Коледа получава подаръци (СНИМКА)

Шейната на Дядо Коледа е претоварена с подаръци за послушните деца, но никой не се сещаше, че и той би се зарадвал някой да помисли за него. В Рио де Жанейро обаче Белобрадият старец вече получава кошници с храна след тежките години на пандемията в Бразилия, предаде АФП.



През кризата заради COVID-19 "Дядо Коледа остана без работа", защото тържествата в края на годината бяха отменени, каза Лимахем Черем, директор на училището "Дядо Коледа" в Рио де Жанейро, което раздаде кошниците с храна.

В това необичайно училище десетки възрастни мъже посещават курсове по пеене, актьорско майсторство и дикция, за да се въплътят в брадатия мъж, който радва малчуганите, и да бъдат наети от търговски центрове, болници или детски градини.

Но тези дейности бяха силно ограничени по време на празниците в края на годината през 2020 г. и 2021 г. заради пандемията, която отне живота на над 692 000 души в Бразилия. Заради нея на Дядо Коледа беше забранено да държи малки деца на ръце.

По време на здравната криза "имахме само пет от обичайните тридесет договора, а тези, които работеха, можеха само да помахат на децата през прозореца. Беше много тъжно", разказа Лимахем Черем, чието училище е обучило близо хиляда Дядо Коледовци за 30 години, предава БТА.

🇧🇷🎅🏻 Better known for giving than receiving, Rio de Janeiro's Santas have been lining up for gifts for themselves: food parcels to help them through lean times https://t.co/M1z1GyMZWw pic.twitter.com/AJEndkfz1L