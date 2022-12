Кейт Мидълтън: Коледа ще бъде различна без кралица Елизабет Втора

Принцесата на Уелс отдаде почит към кралица Елизабет Втора на коледна служба в Уестминстърското абатство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кейт каза, че първата Коледа на британското кралско семейство без покойния монарх ще бъде "много различна".

Крал Чарлз Трети, придружен от кралицата консорт Камила, се присъедини към сина си принц Уилям, съпругата му и други членове на семейството на службата в абатството, където през септември беше погребението на Елизабет Втора.

Коледната служба се състоя миналата седмица и ще бъде излъчена в събота.

Кейт, която стана принцеса на Уелс след възкачването на трона на Чарлз Трети, беше домакин на събитието и го посвети на Елизабет, както и на "всички, които за съжаление вече ги няма с нас".

