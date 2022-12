Нина Добрев шашна кучето си с вида си (ВИДЕО)

Канадската актриса от български произход Нина Добрев разкри на какво се e подлагала по време на снимките на филма си „Love Hard”.

Звездата от „Дневниците на вампира“ е била толкова неразпознаваема с грима си, че дори кучето ѝ се объркало.

„Момчета, днес правим тест за грим. Ще трансформираме лицето ми в друго лиже“, казва Добре, преди да се подложи на козметичното преобразяване. „Хей Мав. Защо изглеждаш толкова странно? Нещо не е наред, не разбирам?“, пита актрисата обърканото си куче Маверик в края на видеото.

BTS from my holiday movie #LoveHard

Confused? Then you’ll have to watch it on @netflix to see why I look like this 😂 HAPPY HOLIDAYS! ❤️🎅🏼🤍 pic.twitter.com/H2eU5QbCmH