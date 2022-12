Китай успешно изстреля експерименталния спътник „Шъян-10-02“ (ВИДЕО)

Китай успешно изведе в орбита експерименталния спътник "Шъян-10-02" (Shiyan-10-02), предаде ТАСС, позовавайки се на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC).



Сателитът е изстрелян в 12:43 часа пекинско време с ракета-носител "Чанчжън-3В" от космодрума Сичан в югозападната провинция Съчуан. Това е 458-ото изстрелване от серията, пише БТА.

Смята се, че това е последното извеждане на космически апарат в орбита за тази година. По данни на корпорацията през 2022 г. са осъществени 54 изстрелвания на разработени от нея носители. Всички те са били успешни. Като цяло Китай е изстрелял ракети повече от 60 пъти тази година, с което подобри собствения си рекорд от 2021 г.



Спътникът "Шъян-10-02" по план трябва да бъде използван за тестване на нови технологии в орбита.

Китай активно развива националната си космическа програма, разработвайки метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии за изследване на Луната. Китайските експерти едновременно изпълняват проект за изследване на астероиди и Марс.

China sent an experimental #satellite, Shiyan 10-02, into orbit from Xichang Satellite Launch Center in SW China's Sichuan Province on Thu.



The satellite will mainly be used for in-orbit verification of new technologies like space environment monitoring. /CGTN pic.twitter.com/5V0emQes2k