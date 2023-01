Пандите от Единбургския зоопарк се завръщат в Китай тази година (ВИДЕО)

Тян Тян и Ян Гуан - представителите на вида Голяма панда, които обитават Единбургския зоопарк, ще се завърнат в Китай тази годината след специални прощални събития в шотландския им дом, съобщава БТА.

Двете животни пристигнаха във Великобритания през декември 2011 г. по силата на 10-годишно споразумение, което беше удължено с две години заради пандемията.



Тян Тян и Ян Гуан могат да заминат още през октомври, като подробностите ще бъдат потвърдени по-късно.

"Бяхме развълнувани да удължим престоя на Ян Гуан и Тян Тян в зоологическата градина в Единбург, особено след като пандемията затрудни значително посещенията на хората и щеше да попречи на гледачите им да пътуват до Китай, за помогнат на двойката да се установи в новите си домове", каза Дейвид Фийлд, главен изпълнителен директор на Кралското зоологическо дружество на Шотландия (RZSS).

Two of Edinburgh Zoo's famous pandas are being sent back to China after failing to breed since they arrived in the Scottish capital over a decade ago.



