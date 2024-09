Кание Уест изкара на сцената четирите си деца на свое участие в Китай (ВИДЕО)

Кание Уест споделя любовта си към музиката с Норт Уест и много пъти я е извеждал на сцената, но останалите му деца от Ким Кардашиян също започват да следват стъпките му.

В неделя, 15 септември, рапърът, който сега се нарича Йе, доведе четирите си деца - Сейнт, 8, Псалм, 5, Норт, 11, и Чикаго, 6, на сцена на неговото парти за албума му Vultures 2 на спортния стадион Wuyuan River в Хайнан, Китай. Местните медии предават, че посещението и изпълнението на Кание са повишили икономиката на страната с 52 милиона заради туристите. Само в първите няколко минути от пускането на билетите в продажба, вече са били продадени 42 хиляди пропуска за шоуто.

Incredible. Kanye West had his first ever show in China last night to a cheering audience. It was announced just days earlier, and sold out over 42K tickets within the first few minutes.pic.twitter.com/UTvN0zyRGw