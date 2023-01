Стар сателит на НАСА падна на Земята след 38 години. Това е станало в Берингово море в нощта срещу неделя, но засега не е ясно каква част от него е изгоряла в атмосферата.

Спътникът е бил изведен в орбита през 1984 г. на борда на Космическата совалка „Чалънджър“. Работил е в продължение на 21 години, но е бил в орбита цели 38, съобщава NOVA.

A dead NASA satellite from the 1980s just fell to Earth to meet its fiery demise https://t.co/wB7E0BP1BW pic.twitter.com/CdkRplidAz