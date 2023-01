На 56-годишна възраст почина супермоделът Татяна Патиц

Супермоделът Татяна Патиц почина на 56 години, предаде АФП. Тя е един от моделите, които доминираха в модата през 80-те и 90-те години на миналия век и получаваха огромни суми за фотосесии.

Родената в Германия Патиц е сред малцината жени от епохата, чиито външен вид и стил ги катапултират към световна слава, която надхвърля рамките на моделството.

Основателят на базираната в Манхатън агенция „The Model Coоp“ Корин Никълъс съобщи за АФП, че Патиц е починала в сряда сутринта в Калифорния, предава БГНЕС.

Никълъс заяви пред медиите, че Патиц е била болна, но не даде повече подробности.

Заедно с Кристи Търлингтън, Линда Еванджелиста, Наоми Кембъл и Синди Крауфорд, Патиц участва във видео към хита на Джордж Майкъл от 1990 г. "Freedom!"

Според списание „Вог“ въпреки елитната професионална компания, която поддържа, Патиц винаги е изглеждала отделена от другите супермодели.

"В красотата на Патиц имаше известен елемент на загадъчност, нещо в нежния овал на лицето ѝ и формата на очите, което говореше за самообладание и страст", пише списанието.

