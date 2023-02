Откриха фосили от речна костенурка на 70 милиона години в Египет (СНИМКИ)

Египетски изследователи са открили фосили от страничношийна костенурка отпреди седемдесет милиона години, съобщи в. "Ал Ахрам". Научният екип от Университета в Кайро и Университета в Уади ал Джадид е намерил вкаменелостта в геоложкото формирование Кусейр в оазиса Харга, който се намира в югозападната област Уади ал Джадид, предава БТА.

Откритието на останки от този вид костенурка е първо по рода си не само в Египет, но и в Северна Африка, заяви президентът на Университета в Уади ал Джадид Абдел Азиз Тантауи. Фосилите датират от периода горна креда на мезозойската ера.

Находката ще хвърли светлина върху липсваща брънка в еволюцията на страничношийните костенурки в този регион на света.

