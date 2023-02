Женска маймуна, която живее сама в клетка, забременяла, как е станало?

Служителите на японски зоопарк вярват, че са разрешили мистерията как една женска маймуна гибон е забременяла, въпреки че живее сама в клетката си, пише dir.bg. Историята започва преди две години.

12-годишната Момо, от вида белорък гибон, шокира гледачите си в зоологическа градина и ботаническата градина "Kujukushima" в Нагасаки през февруари 2021 г., когато роди без да е имала мъжка компания.

