Джон Хам и Анна Оцеола са сгодени?

Джон Хам, известен от сериала „Момчетата от Медисън авеню“, и Анна Оцеола от филма „Признай си, Флеч“, в който играе и Хам, вероятно са сгодени, предаде ДПА, позовавайки се на списание „Пийпъл“.

В. „Таймс“ е потърсил потвърждение на новината в понеделник, но представителите на двамата актьори все още не са отговорили, пише БТА.

Хам, който е на 51 години, и 34-годишната Оцеола са се запознали на снимачната площадка на популярния сериал „Момчетата от Медисън авеню“ през 2015 г., но романтичните им отношения са започнали чак през 2020 г., пише „Пийпъл“.

