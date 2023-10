Чанинг Тейтъм и Зоуи Кравиц се сгодиха

Актьорите Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм са се сгодили след продължила две години връзка, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Изданието се позовава на многобройни източници, според които двойката "чува звъна на сватбени камбани".

За връзката на Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм за първи път се заговори през лятото на 2021 г.

През уикенда актьорската двойка е фотографирана да напуска парти по случай празника Хелоуин. На снимките се вижда предполагаемият годежен пръстен на Кравиц.

В миналогодишно интервю 34-годишната дъщеря на музиканта Лени Кравиц каза, че нейният възлюбен е "просто прекрасен човек".

