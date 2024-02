Сгодени ли са Кайли Дженър и Тимъти Шаламе?

"Наистина ли са сгодени Кайли Дженър и Тимъти Шаламе?" - е въпросът, който задават всички фенове на клана Кардашиян/Дженър.

Ако не сте разбрали от публичната им целувка на церемонията по връчването на "Златен глобус", Кайли и Тимъти официално са двойка и са "повече от влюбени". Или поне така се говори в близкия им приятелския кръг. Наскоро пред изданието Us Weekly източник разказа: "Тимъти кара Кайли да се усмихва" - още една причина последователите и на двамата да си чудят.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet share sweet kisses during dating night at Golden Globes 2024 pic.twitter.com/6Tkp9W3URf