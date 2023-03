Мистериозна метална топка изплува край бреговете на Япония (ВИДЕО+СНИМКИ)

Мистериозна метална топка изплува край бреговете на Югозападна Япония. Властите в префектура Кагошима се натъкнали на странния предмет с диаметър около 1,5 м край местен остров, съобщи БГНЕС.

Към момента произходът и предназначението на металната топка остават неизвестни, съобщава Fuji TV.

Подобна топка бе открита на 21 февруари на брега на префектура Шидзуока в централната част на страната. Властите в Кагошима проверили и установили, че предметът отвътре е кух, но е толкова тежък, че е трудно да се премести. Едно от предположенията е, че това може да е морски буй, който е изхвърлен на брега.

In Japan, a mysterious giant metal ball was found washed up on a beach in Hamamatsu City leaving Police and residents baffled as to what it is and how it got there. pic.twitter.com/pwZT5R8dev

По-рано властите в Шидзуока изразиха опасения, че намереният предмет може да носи бомбена заплаха. Впоследствие обаче в него не бяха открити експлозиви.

In #Japan, the second metal ball with a diameter of 1.5 meters was discovered in 10 days

The strange object was found in a cave on Tokunoshima Island. Experts say that it may be similar to the first. Then it turned out to be an ordinary buoy pic.twitter.com/Kaj819knsX