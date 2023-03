Дъжд от червеи над Пекин (ВИДЕО)

В невероятен клип The Rio Times сподели кадри от улиците на Пекин, на който зрителите могат да видят слузести същества, покриващи коли и тротоари.

Според видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, "дъжд от червеи" е наводнил Пекин тази седмица. На кадрите е възможно да се видят "животните", покриващи улици и превозни средства, пише NOVA.

'Rain of worms' floods Beijing



A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk