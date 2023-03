Майката на Пике ударила шамар на Шакира пред очите на децата ѝ (ВИДЕО)

Шакира e имала бурна среща с майката на Жерар Пике - Монсерат Бернабеу. Според слухове до кавгата между двете се е стигнало, когато колумбийската изпълнителка е разбрала, че бившата ѝ свекърва се е опитала да скрие връзката на сина си с Клара Чия.

Испанските медии пишат, че майката на спортистът е дала една от къщите си, за да може той да прекарва времето си с 24-годишната студентка по Връзки с обществеността, предава dir.bg. Тя е знаела, че наследникът ѝ изневерява на тогавашната си половинка и въпреки това го е подкрепила, вместо да се опита да го вразуми.

От твърденията на журналистката Лаура Фа, докато певицата е имала нужда от рамо, на което да поплаче, Бернабеу е била съучастник в прикриването на аферата на футболиста, което наистина е наранило чувствата на Шакира. Медиите съобщават и че близък на семейство Пике-Мебарак е станал свидетел на физическа саморазправа между двете жени.

Remember when that witch put her hand on Shakira’s face...pic.twitter.com/bgWuTFbOk1 https://t.co/21kKImLzUs