Откриха още една черна дупка близка до Земята (СНИМКА)

Международен екип от астрономи откри втората най-близка до Земята черна дупка, съобщиха в отделни изявления Европейската космическа агенция (ЕКА) и университетът на Тел Авив, цитирани от световните агенции.

Новооткритата черна дупка Гая BH2 се намира на около 3 800 светлинни години от Земята и е около десет пъти по-масивна от Слънцето, информира БТА. Най-близката известна черна дупка Гая BH1, която също беше открита наскоро, се намира на около 1560 светлинни години от Земята.

More details on Gaia's new population of black holes? Gaia BH1 story 👉🏽 https://t.co/wpAm06xPJH with paper here: https://t.co/Yn8zLQAGzK and Gaia BH2 story 👉🏾https://t.co/UlytBUWe6l with paper here: https://t.co/Ng6ISQgPxE pic.twitter.com/S2ErFJHNgS