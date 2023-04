За пръв път от 20 години: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново ще работят заедно

Холивудските звезди Дженифър Лопес и Бен Афлек се запознаха на снимачната площадка на филма “Трудна свалка” през 2003 г. и година по-късно, след като вече станаха двойка, те споделиха екрана в комедийно-драматичния филм “Момиче от Джърси”. Двойката се раздели малко след това, но сега отново са заедно, вече дори са женени и са готови за нови предизвикателства.

Предстои филмовата продуцентска компания Artists Equity, която е собственост на Афлек и дългогодишния му приятел Мат Деймън, да пусне филм с участието на Дженифър Лопес.

Jennifer Lopez in talks to star in ‘UNSTOPPABLE’ from Ben Affleck and Matt Damon.



