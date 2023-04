Продават на търг колекция художествени творби, собственост на Ален Делон

Колекция от художествени творби, собственост на Ален Делон, ще бъде продадена на търг, предаде АФП, позовавайки се на съобщение на аукционната къща "Бонам-Корнет дьо Сен Сир".

81 произведения, сред тях такива от Дьолакроа, Коро, Миле, ще бъдат показани в множество градове, сред които Ню Йорк и Женева, а след това ще бъдат предложени за продажба на аукцион на 22 юни.

More than 80 artworks from the private collection of iconic French actor Alain Delon will go up for auction in June, it was announced. | @AFP https://t.co/Ir72xTaoBU