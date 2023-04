Новият албум на Metallica 72 seasons е доказателство за върховенството им в хеви метъла (ВИДЕО)

Преди броени часове в киносалоните по целия свят за първи път прозвуча 12-ят студиен албум на Metallica - 72 Seasons. С продължителност от 77 минути, 12-траковият запис посяга към музикалното миналото на групата, пораждайки спомени за най-ранните им парчета.

Metallica винаги са били майстори на бързите и сложни китарни рифове, но сега, с над 40-годишен опит, те представят проект с музика, неподвластна на времето. Metallica пусна първия сингъл от 72 Seasons, "Lux Æterna", в края на 2022 г. Терминът, който на латински означава "вечна светлина", е първоначалният избор на Хетфийлд за заглавие на колекцията, преди да се спрат на 72 Seasons.

Както Metallica вече споменаха, концепцията зад 72 Seasons произлиза от първите 18 години на живота, а именно, ролята на родителите в изграждането на нашата личност и избора дали да останем затворници на детството или да се освободим.

Заглавната песен задава тона както в звуково, така и в тематично отношение. Парчето въвежда идеята за борбата с гнева и вътрешния мрак, носталгията и израстването. Metallica е група, която често е сменяла самоличността си и многопластовата "If Darkness Had a Son" най-добре представя това на феновете, събирайки различни ери от каталога на Metallica в една песен. В "You Must Burn!", мелодия, която напомня за хита им от The Black Album, "Sad But True", изпъква с вокалите Джеймс, които не звучат като нищо, което трашърите са записвали преди. Сингълът "Screaming Suicide" е израз на реална уязвимост и се отличава от предишните тракове на музикантите, разгръщайки чувствителната тема за самоубийствoто и влиянието на негативните мисли върху психичното ни здраве. Кулминацията е "Inamorata" - 11-минутният запис, който е и най-дългата песен в кариерата на Metallica. С 72 Seasons легендите разчупват фасадата на метъл яростта и търсят собствената си истина.

Създадена през 1981 г. от Джеймс и Ларс, Metallica се превръща в една от най-влиятелните и успешни групи в историята и еталон за всички метъл банди. Продавайки близо 120 милиона албума по целия свят и генерирайки повече от 15 милиарда стрийма, сред постиженията на Metallica са 9 награди Grammy, многобройни видео отличия от MTV Video Music Awards и място в Залата на славата на рокендрола.

72 Seasons на Metallica излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group, с медийната подкрепа на радио Радио 1 Рок и Dir.bg.

Траклист:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata