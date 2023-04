Джак Никълсън бе видян в неузнаваем вид за първи път след 18 месеца (СНИМКА)

Джак Никълсън беше забелязан за първи път от 18 месеца на публично място на балкона си в Калифорния, като при това видът му по всеобщо мнение бе доста необичаен, пишат редица западни таблоиди, цитирани от dir.bg.

При рядката поява легендарният холивудски актьор беше заснет облечен в раздърпана оранжева тениска и черен панталон, облегнат на дървения парапет на балкона. Никълсън се наслаждаваше на чистия въздух, докато гледаше към язовира Франклин Каньон. Посивялата коса на 85-годишния Никълсън беше разрошена, а лицето му - брадясало. На друга снимка Никълсън разтрива едното си око.

Jack Nicholson, seen in public for the first time in two years. pic.twitter.com/eNHmz4yEeU