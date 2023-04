Откриха неизследван досега нов коралов риф (ВИДЕО)

Научна експедиция откри неизвестен досега коралов риф с богата фауна край еквадорските Галапагоски острови, предаде Ройтерс, като цитира местното Министерство на околната среда.

"Дълбоководна научна експедиция откри първия напълно девствен коралов риф, чиято дължина е приблизително около два километра, на дълбочина от 400 метра", съобщи министърът на околната среда Хосе Давалос в Tуитър. "Галапагос отново ни изненадва!".

Учените смятаха, че Уелингтънският риф е единственият на Галапагоските острови, устоял на климатичния феномен Ел Ниньо през 1982 г. и 1983 г. Последното откритие обаче показва, че и други корали са се съхранили, се казва в разпространено съобщение на еквадорското министерство.

Над 50 процента от коралите в новия риф са живи.

VIDEO: Pristine coral reef found deep in Galapagos waters.



Researchers on a scientific expedition have found previously unknown pristine coral reef off Ecuador's Galapagos Islands, supporting a rich, diverse marine life pic.twitter.com/65qthrnkzO